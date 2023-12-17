В Константиновской ГВА рассказали о ночном обстреле россиян

В субботу, 16 декабря, в 20:10 россияне обстреляли реактивным снарядом 9М55Ф с отделяемой осколочно-фугасной боевой частью из РСЗО «Смерч» город Константиновку. Об этом сообщила Константиновская городская военная администрация.

«Прошедшая ночь в громаде прошла неспокойно. В результате обстрела россиян повреждено складское помещение. Раненые и погибшие на месте не обнаружены», — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 16 декабря, атаковали Донецкую область, убив и ранив при этом мирных жителей. Погибший — житель Ильиновки. Ранения получили три человека — жители Ильиновки, Курахово и Веселого Гая.