У Костянтинівській МВА розповіли про нічний обстріл росіян

У суботу, 16 грудня, о 20:10 росіяни обстріляли реактивним снарядом 9М55Ф з осколково-фугасною бойовою частиною з РСЗВ «Смерч» місто Костянтинівку. Про це повідомила Костянтинівська міська військова адміністрація.

«Минула ніч у громаді пройшла неспокійно. Внаслідок обстрілу росіян пошкоджено складське приміщення. Поранених та загиблих на місці не виявлено», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська минулої доби, 16 грудня, атакували Донецьку область, вбивши і поранивши при цьому мирних жителів. Загиблий — мешканець Іллінівки. Поранення отримали троє людей — жителі Іллінівки, Курахового та Веселого Гаю.