В Херсоне из-за российского обстрела погиб мужчина — прокуратура

Место «прилета» в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсоне в результате обстрела РФ погиб местный житель, а в Дарьевке ранены шесть правоохранителей. Об этом 17 декабря сообщила Херсонская областная прокуратура.

Отмечается, что атака на центр областного центра произошла около 10:20. Погиб 81-летний мужчина, шедший по улице.

Также во время утренних обстрелов села Дарьевка пострадали шесть полицейских.

«Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Принимаются все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ», — подчеркнули прокуроры.

Ранее сообщалось, что в результате «прилетов» по Херсону пострадало трое людей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.