У Херсоні через російський обстріл загинув чоловік — прокуратура

Місце «прильоту» у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні внаслідок обстрілу РФ загинув місцевий житель, а в Даріївці поранено шістьох правоохоронців. Про це 17 грудня повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Наголошується, що атака на центр обласного центру відбулася близько 10:20. Загинув 81-річний чоловік, що йшов вулицею.

Також під час ранкового обстрілу села Даріївка постраждали шість поліцейських.

«Почато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Вживаються всіх можливих і належних заходів щодо документування військових злочинів, скоєних представниками збройних сил РФ», — наголосили прокурори.

Раніше повідомлялося, що в результаті «прильотів» у Херсоні постраждали троє людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.