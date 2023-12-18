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ВСУ контратаковали под Авдеевкой — ISW

18 декабря 2023, 08:30

ВСУ контратаковали под Авдеевкой — ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных и оборонных операций на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении вблизи Синьковки, Стельмаховки, восточнее Петропавловки, в направлении Лимана возле Макеевки и восточнее Тернов.

Российский «военкор» утверждал, что силы РФ также безуспешно атаковали к западу от Ягодного.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 декабря, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении.

Российский источник утверждал, что 16 декабря войска РФ наступали у Веселого, Раздолевки и Сакко и Ванцетти (15 км северо-восточнее Бахмута).

Российское МО утверждало, что 17 декабря украинские силы атаковали вблизи Бахмута в районе Ивановского, Клещиевки и Северного.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы продвинулись северо-западнее Хромового и в Курдюмовку.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

17 декабря российские войска продолжали наступательные операции вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты якобы добились незначительных успехов вблизи Степового.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 17 российских атак к востоку от Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и по меньшей мере 13 вблизи Первомайского и Невельского.

Представитель украинской бригады, действующей вблизи Авдеевки, заявил, что недавно российские войска пытались наступать на город колонной, в которой было до 10 единиц бронетехники, и что украинские силы уничтожили примерно половину.

Он добавил, что войска РФ регулярно поддерживают наступление пехоты с помощью бронетехники, в частности БМП, и что мощные удары российских FPV-дронов препятствуют поставке украинских позиций.

Украинские войска 17 декабря контратаковали под Авдеевкой. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвигались к востоку от Невельского.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы полностью контролируют всю Марьинку. ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 12 российских штурмов возле Марьинки, Победы и Новомихайловки.

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