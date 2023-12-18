ЗСУ контратакували під Авдіївкою — ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних та оборонних операцій на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ просунулися в районі Сіньківки на Куп'янському напрямку та успішно контратакували на схід від Невельського під Авдіївкою. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп'янському напрямку поблизу Сіньківки, Стельмахівки, на схід від Петропавлівки, у напрямку Лимана біля Макіївки та на схід від Тернів.

Російський «військор» стверджував, що сили РФ також безуспішно атакували на захід від Ягідного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 грудня, вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися в районі Сіньківки на Куп'янському напрямі.

Російське джерело стверджувало, що 16 грудня війська РФ наступали у Веселого, Роздолівки і Сакко і Ванцетті (15 км на північний схід від Бахмута).

Російське МО стверджувало, що 17 грудня українські сили атакували поблизу Бахмута в районі Іванівського, Кліщіївки та Північного.

Геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито просунулися на північний захід від Хромового і в Курдюмівку.

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки.

17 грудня російські війська продовжували наступальні операції поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що окупанти нібито досягли незначних успіхів поблизу Степового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 17 російських атак на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та щонайменше 13 поблизу Первомайського та Невельського.

Представник української бригади, що діє поблизу Авдіївки, заявив, що нещодавно російські війська намагалися наступати на місто колоною, де було до 10 одиниць бронетехніки, і що українські сили знищили приблизно половину.

Він додав, що війська РФ регулярно підтримують настання піхоти за допомогою бронетехніки, зокрема БМП, і що потужні удари російських FPV-дронів перешкоджають постачанню українських позицій.

Українські війська 17 грудня контратакували під Авдіївкою. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просувалися на схід від Невельського.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито повністю контролюють усю Мар'їнку. ISW не бачив візуального підтвердження цих заяв.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відобразили щонайменше 12 російських штурмів біля Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки.