Силы ПВО сбили пять российских БПЛА Shahed

Российские оккупанты совершили очередную атаку на Украину, используя пять ударных БПЛА Shahed-136/131 минувшей ночью. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



«Силы и средства противовоздушной обороны перехватили все ударные БПЛА. В ночь на 18 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарск – РФ», — добавили в ВС ВСУ.



Отмечается, что все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.



Напомним, Российская Федерация атаковала Украину беспилотниками «шахед» и ракетами «Искандер-К» и Х-59 ночью, 17 декабря. Силы ПВО уничтожили более 20 целей.