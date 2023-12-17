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Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами

17 декабря 2023, 08:05

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами

Российская Федерация атаковала Украину беспилотниками «шахед» и ракетами «Искандер-К» и Х-59 сегодня ночью, 17 декабря. Силы ПВО уничтожили более 20 целей. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что российские оккупационные войска выпустили по Украине из районов временно оккупированного Крыма и Херсонской области крылатую ракету «Искандер-К» и управляемую авиационную Х-59. Также россияне запустили 20 ударных беспилотников типа Shahed из Приморско-Ахтарского района (РФ) и Чауда (Крым).

«В результате боевой работы сбиты 20 «шахедов» и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Крылатая ракета «Искандер-К» не достигла своей цели», — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Заявлено, что воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

В ряде областей Украины сегодня ночью, 17 декабря, объявляли воздушную тревогу. Военные предупредили о пролете беспилотников и ракетной угрозе.

В частности, Воздушные Силы ВСУ сообщили о пролете управляемой авиационной ракеты в направлении Кропивницкого. В городе звучали звуки взрывов.

Также взрывы слышали в Одессе. Военные сообщали о пролете ударных беспилотников из акватории Черного моря.

Напомним, в ночь на 16 ноября 2023 года Россия атаковала ударными беспилотниками типа «Shahed» с трех направлений — Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск, применив 31 ударный БпЛА «Shahed-136/131», которые оккупанты направили в разные регионы Украины.

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