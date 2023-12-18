Сили ППО збили п'ять російських БПЛА Shahed

Російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, використовуючи п'ять ударних БПЛА Shahed-136/131 минулої ночі. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Сили та засоби протиповітряної оборони перехопили всі ударні БПЛА. У ніч проти 18 грудня 2023 року російські окупанти атакували п'ятьма ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ – РФ», — додали до ПС ЗСУ.



Зазначається, що всі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.



Нагадаємо, Російська Федерація атакувала Україну безпілотниками «шахед» та ракетами «Іскандер-К» та Х-59 уночі, 17 грудня. Сили ППО знищили понад 20 цілей.