Оккупанты продолжают обстрелы Донецкой области: повреждены дома и промышленное здание

По состоянию на 18 декабря в Донецкой области зафиксированы хаотические обстрелы Угледарской общины. Об этом информирует Донецкая ОВА.



В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Новомихайловка, Елизаветовка и Победа. На Горловском направлении в Часовоярской общине повреждены дом и промышленное здание.



На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской общины. Зафиксировано девять обстрелов Лиманской общины.



Ранее сообщалось, что на Донецком направлении один человек получил ранения в Авдеевке.