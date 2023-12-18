Окупанти продовжують обстріл Донецької області: пошкоджено будинки та промислову будівлю

Станом на 18 грудня на Донеччині зафіксовано хаотичні обстріли Вугледарської громади. Про це повідомляє Донецька ОВА.



У Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Новомихайлівку, Єлизаветівку та Побєду. На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено будинок та промислову будівлю.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади. Зафіксовано дев'ять обстрілів Лиманської громади.



Раніше повідомлялося, що на Донецькому напрямку одна людина отримала поранення в Авдіївці.