Россия нанесла очередные удары по мирным населенным пунктам: погиб пожилой мужчина и 9 полицейских травмированы

Обстрелы РФ Херсонской области. Фото: МВД

В результате очередных ударов по мирным населенным пунктам страной-агрессором, был убит пожилой мужчина и ранены сотрудники правоохранительных органов, информирует МВД.



Сообщения о поврежденных обстрелах жилых домах поступали от жителей Золотой Балки, Тягинки, Приднепровского, Садового, Антоновки.

Обстрелы РФ Херсонской области. Фото: МВД

«Управляемые авиационные бомбы противник сбросил на Ольговку и Львово. Под интенсивными артиллерийскими обстрелами противника находились прибрежные кварталы центральной части и Корабельного района Херсона», — добавили в пресс-центре МВД.



Отмечается, что от вражеского снаряда погиб 81-летний мужчина. Под атаку с БПЛА также попала следственно-оперативная группа полиции в Тягинке.



Взрыв раздался рядом со служебным автомобилем, который получил механические повреждения. Сотрудники полиции не пострадали.

Обстрелы РФ Херсонской области. Фото: МВД

Войска России обстреляли из артиллерии Дарьевскую общину. Повреждены не менее семи жилых домов и административное здание.



В результате обстрела 9 работников полиции травмированы, угрозы их жизни пока нет. Также повреждены два служебных автомобиля.



Ранее появилась информация, что в Херсоне в результате обстрела РФ погиб местный житель, а в Дарьевке ранены шесть правоохранителей.