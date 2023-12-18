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Росія завдала чергових ударів по мирних населених пунктах: загинув чоловік похилого віку і 9 поліцейських травмовані

18 грудня 2023, 12:50

Росія завдала чергових ударів по мирних населених пунктах: загинув чоловік похилого віку і 9 поліцейських травмовані

Обстріл РФ Херсонської області. Фото: МВС Обстріл РФ Херсонської області. Фото: МВС

Внаслідок чергових ударів по мирних населених пунктах країною-агресором було вбито літнього чоловіка та поранено співробітників правоохоронних органів, інформує МВС.

Повідомлення про пошкоджені обстріли житлових будинків надходили від мешканців Золотої Балки, Тягинки, Придніпровського, Садового, Антонівки.

Обстріл РФ Херсонської області. Фото: МВС

«Керовані авіаційні бомби противник скинув на Ольгівку та Львове. Під інтенсивним артилерійським обстрілом противника знаходилися прибережні квартали центральної частини та Корабельного району Херсона», — додали в пресцентрі МВС.

Наголошується, що від ворожого снаряда загинув 81-річний чоловік. Під атаку з БПЛА також потрапила слідчо-оперативна група поліції у Тягинці.

Вибух пролунав поряд зі службовим автомобілем, який отримав механічні пошкодження. Співробітники поліції не постраждали.

Обстріл РФ Херсонської області. Фото: МВС

Війська Росії обстріляли з артилерії Дар'ївську громаду. Пошкоджено не менше семи житлових будинків та адміністративну будівлю.

Внаслідок обстрілу 9 працівників поліції травмовано, загрози їх життю поки що немає. Також пошкоджено два службові автомобілі.

Раніше з'явилася інформація, що у Херсоні внаслідок обстрілу РФ загинув місцевий житель, а в Дар'ївці поранено шістьох правоохоронців.

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