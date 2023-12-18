Услуга SMS-сообщений от «Киевстар» снова работает

Мобильный оператор «Киевстар» после масштабной хакерской атаки возобновил доступ к услуге SMS-сообщений для всех абонентов, в том числе и в роуминге. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

«Наконец-то уже можно отправить родным SMS-ку о том, как вы соскучились. Восстановили доступ к услугам SMS, в том числе — в роуминге», — сообщили в «Киевстар».

Также для абонентов доступна голосовая связь и мобильная передача данных.

Кроме того, специалисты начинают восстанавливать доступ к M2M для бизнес-клиентов.

«Киевстар ТВ» работает и предоставляет бесплатный доступ к платформе, пока мы ликвидируем последствия. Даже для неавторизованных пользователей», — добавили в пресс-службе.

Однако возобновительные работы после произошедшего 12 декабря технического сбоя продолжаются. В некоторых населенных пунктах устраняют проблемы, связанные с доступностью «Домашнего Интернета».

«Наши инженеры сообщают, что работы проходят постепенно, потому что этого требует безопасность. Как только все стабилизационные мероприятия будут завершены, мы проинформируем вас и начнем начисления — компенсаций», — отметили в компании.

Напомним, масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» произошел 12 декабря. Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже было открыто дело по восьми статьям. В ходе сбоя абоненты жаловались на отсутствие связи и проблемы с работой сайта оператора, а также мобильного приложения. Интернет тоже отсутствовал.