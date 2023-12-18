Послуга SMS-повідомлень від «Київстар» знову працює

Мобільний оператор «Київстар» після масштабної атаки хакерів відновив доступ до послуги SMS-повідомлень для всіх абонентів, у тому числі і в роумінгу. Про це повідомила пресслужба оператора.

«Нарешті вже можна відправити рідним SMS-ку про те, як ви скучили. Відновили доступ до послуг SMS, у тому числі у роумінгу», — повідомили у «Київстар».

Також для абонентів доступний голосовий зв'язок та мобільна передача даних.

Крім того, фахівці починають відновлювати доступ до M2M для бізнес-клієнтів.

«Київстар ТВ» працює та надає безкоштовний доступ до платформи, доки ми ліквідуємо наслідки. Навіть для неавторизованих користувачів», — додали у прес-службі.

Однак відновлювальні роботи після технічного збою 12 грудня тривають. Деякі населені пункти усувають проблеми, пов'язані з доступністю «Домашнього Інтернету».

«Наші інженери повідомляють, що роботи відбуваються поступово, бо цього потребує безпека. Щойно всі стабілізаційні заходи будуть завершені, ми проінформуємо вас і почнемо нарахування компенсацій», — зазначили у компанії.

Нагадаємо, масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар» стався 12 грудня. Офіційно мережу атакували хакери, через що вже було відкрито справу за вісьмома статтями. Під час збою абоненти скаржилися на відсутність зв'язку та проблеми з роботою сайту оператора, а також мобільного додатка. Інтернет також був відсутній.