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В Амстердам для дачи показаний против России прибыл экс-майор ГРУ и инструктор «Вагнера»

18 декабря 2023, 16:58

В Амстердам для дачи показаний против России прибыл экс-майор ГРУ и инструктор «Вагнера»

Экс-майор Главного управления Генерального штаба России (ГРУ) и инструктор частной военной компании «Вагнер» прибыл в Амстердам и попросил политического убежища в Нидерландах, чтобы дать показания о военных преступлениях России в Украине. Об этом 18 декабря сообщил глава российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Бывший российский военный заявил, что готов предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге и дать показания о военных преступлениях России в Украине в 2014-2015 на Донбассе и в 2022 году, после полномасштабного вторжения.

Экс-офицер, имя которого не называется, занимал должность «начальника» так называемого 4-го отдела управления спецопераций «генпрокуратуры ДНР». В своей явке с повинной он заявил, что готов дать показания в отношении следующих лиц и организаций: госсоветник РФ 1-го класса Владислав Сурков, идеолог проекта «Новороссия»; депутат Госдумы РФ Александр Бородай, первый «премьер-министр ДНР»; командир 10-й бригады спецназа ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майор Сергей Свид (позывной «Рязань», куратор «Редута» и «Вагнера»); ЧВК «Вагнер» и другие высокопоставленные сотрудники ФСБ и минобороны РФ, которые курировали «спецоперации» в Украине в 2014-2015 и в 2022 годах.

«Я добровольно отдаю себя в руки международному правосудию, хочу очистить душу и рассказать международному расследованию и суду известные мне факты коррупции, военной агрессии, преступлений, раскрыть незаконные схемы Путина о вторжении в Украину в 2014 году. Я готов ответить за содеянное, но прошу для моей семьи международной защиты, потому что на родине за мою гражданскую позицию меня ждет внесудебная казнь или шантаж через угрозы моей семье для отказа от показаний независимому суду», — заявил экс-офицер.

Он рассказал, что более года передавал данные правозащитнику Владимиру Осечкину, который использовал их для формирования материала в МУС и Офис генпрокурора Украины.

По словам экс-майора ГРУ, один из лидеров «Вагнера» Дмитрий Уткин лично отдавал приказы о казнях и расправах над гражданскими в Украине и Сирии.

Сам он был членом группы «Редут», которая, по его словам, с 2021 года воюет в Украине. Также судя по тексту «повинной», в 2014 году он принял участие в «первом вторжении в Украину», командуя группой защиты «премьера ДНР» Александра Бородая.

«Мы невольно стали соучастниками организованного переворота на части Украины, которым руководила АП России», — написал экс-офицер в своей явке и добавил, что был свидетелем «страшной фальсификации» на всех «референдумах» на оккупированных территориях.

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