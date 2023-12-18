В Амстердам для надання свідчень проти Росії прибув екс-майор ГРУ та інструктор «Вагнера»

Екс-майор Головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ) та інструктор приватної військової компанії «Вагнер» прибув до Амстердама і попросив політичного притулку в Нідерландах, щоб дати свідчення про військові злочини Росії в Україні. Про це 18 грудня повідомив голова російського правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Колишній російський військовий заявив, що готовий постати перед Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі та дати свідчення про військові злочини Росії в Україні у 2014-2015 на Донбасі та у 2022 році, після повномасштабного вторгнення.

Екс-офіцер, ім'я якого не називається, обіймав посаду «начальника» так званого 4-го відділу управління спецоперацій «Генпрокуратури ДНР». У своїй явці з повинною він заявив, що готовий дати свідчення щодо таких осіб та організацій: держрадник РФ 1-го класу Владислав Сурков, ідеолог проекту «Новоросія»; депутат Держдуми РФ Олександр Бородай, «перший прем'єр-міністр ДНР;» командир 10-ї бригади спецназу ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майор Сергій Свид (позивний «Рязань», куратор «Редута» та «Вагнера»); ПВК «Вагнер» та інші високопоставлені співробітники ФСБ та міноборони РФ, які курирували «спецоперації» в Україні у 2014-2015 та у 2022 роках.

«Я добровільно віддаю себе в руки міжнародному правосуддю, хочу очистити душу та розповісти міжнародному розслідуванню та суду відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна про вторгнення в Україну 2014 року. Я готовий відповісти за скоєне, але прошу для моєї родини міжнародного захисту, бо на батьківщині за мою громадянську позицію на мене чекає позасудова кара або шантаж через погрози моїй сім'ї для відмови від показань незалежному суду», — заявив екс-офіцер.

Він розповів, що більше року передавав дані правозахиснику Володимиру Осєчкіну, який використав їх для формування матеріалу до МКС та Офісу генпрокурора України.

За словами екс-майора ГРУ, один із лідерів «Вагнера» Дмитро Уткін особисто віддавав накази про страти та розправи над цивільними в Україні та Сирії.

Сам він був членом групи «Редут», яка, за його словами, з 2021 року воює в Україні. Також судячи з тексту «винної», 2014 року він взяв участь у «першому вторгненні в Україну», командуючи групою захисту «прем'єра ДНР» Олександра Бородая.

«Ми мимоволі стали співучасниками організованого перевороту на частини України, яким керувала АП Росії», — написав екс-офіцер у своїй явці і додав, що був свідком «страшної фальсифікації» на всіх «референдумах» на окупованих територіях.