«Будут продавать в ипотеку». В оккупированном Мариуполе планируют построить коттеджный городок

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют построить коттеджный городок. Он будет на месте разрушенных домов. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Коттеджный городок планируют постоить в Левобережном районе города в частном секторе. До полномасштабного вторжения россиян здесь находилось более 130 домов мариупольцев. Все их захватчики разрушили массированными обстрелами во время блокады города.

Местные жители считают, что новые дома будут продавать в ипотеку.

«Именно такую стратегию избрала коллаборационная администрация. Вместо обещанного компенсационного жилья они строят многоэтажки под ипотеку. Продают квартиры и в новостройках. А мариупольцы остаются без ничего, на улице. Уже не раз люди устраивали акции протеста. Все тщетно. россиян интересует только возможность нажиться за счет пострадавших или убитых мариупольцев», — отметили в горсовете.