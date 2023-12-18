«Продаватимуть в іпотеку». В окупованому Маріуполі планують збудувати котеджне містечко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники планують звести котеджне містечко. Він буде на місці зруйнованих будинків. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Котеджне містечко планують постояти у Лівобережному районі міста у приватному секторі. До повномасштабного вторгнення росіян тут було понад 130 будинків маріупольців. Усі їхні загарбники зруйнували масованим обстрілом під час блокади міста.

Місцеві жителі вважають, що нові будинки продаватимуть до іпотеки.

«Саме таку стратегію обрала колабораційна адміністрація. Замість обіцяного компенсаційного житла вони будують багатоповерхівки під іпотеку. Продають квартири та в новобудовах. А маріупольці залишаються без нічого на вулиці. Вже неодноразово люди влаштовували акції протесту. Все марно. росіян цікавить лише можливість нажитися за рахунок постраждалих чи вбитих маріупольців», — зазначили у міськраді.