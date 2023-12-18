Начали сотрудничество с оккупантами ради руководящих должностей: подозреваются двое бывших сотрудниц ВА Донетчины

В сотрудничестве с оккупантами ради руководящих должностей подозреваются двое бывших сотрудниц военных администраций Донецкой области. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в мае 2022 года, во время захвата населенного пунка российскими войсками сотрудница Светлодарской ВА приняла предложение от представителей «ДНР». Она стала «заведующей сектором по юридической и кадровой работе» оккупационной администрации.

Бывшая сотрудница государственного учреждения – в Сартанской ВГА в сентябре 2023 года подозреваемая добровольно вступила в должность «начальницы отделения №2 государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ДНР в Мариуполе».

В настоящее время обе гражданки находятся в розыске, а с предыдущих мест работы они уволены. Им грозит 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.