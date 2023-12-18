Розпочали співпрацю з окупантами заради керівних посад: підозрюються двоє колишніх співробітниць ВА Донеччини

У співпраці з окупантами заради керівних посад підозрюються двоє колишніх співробітниць військових адміністрацій Донецької області. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у травні 2022 року, під час захоплення населеного пунку російськими військами, співробітниця Світлодарської ВА прийняла пропозицію від представників «ДНР». Вона стала «завідувачем сектору з юридичної та кадрової роботи» окупаційної адміністрації.

Колишня співробітниця державної установи – у Сартанській ВДА у вересні 2023 року підозрювана добровільно вступила на посаду «начальниці відділення №2 державної бюджетної установи «Багатофункціональний центр надання державних та муніципальних послуг ДНР у Маріуполі».

Наразі обидві громадянки перебувають у розшуку, а з попередніх місць роботи їх звільнено. Їм загрожує 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.