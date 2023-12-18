В Донецкой области к «Армії відновлення» присоединились более 10 тисяч граждан. К работам по восстановлению и поддержке жизнедеятельности региона в рамках проекта активно приобщаются искатели. Об этом сообщает Донецкая ОГА.

«Сегодня Донетчина, как никогда, нуждается в рабочих руках для восстановления инфраструктуры, обустройства защитных сооружений, разгрузки и фасовки гуманитарной помощи, сопровождения людей с инвалидностью», — говорится в сообщении.

Проведение общественно полезных работ организовано в 24 грамадах Донецкой области. С начала действия программы ее участниками стали более 9,6 тысячи жителей региона.

Участников «Армії відновлення» привлекают к разбору завалов, восстановлению поврежденного имущества, предоставлению социальных услуг в пунктах несокрушимости, обустройству подвальных помещений под укрытие, заготовке дров.