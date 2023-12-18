На Донеччині до «Армії відновлення» приєдналися понад 10 тисяч громадян. До робіт з відновлення та підтримки життєдіяльності регіону у рамках проекту активно долучаються шукачі. Про це повідомляє Донецька ОДА.

«Сьогодні Донеччина, як ніколи, потребує робочих рук для відновлення інфраструктури, облаштування захисних споруд, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, супроводу людей з інвалідністю», — йдеться у повідомленні.

Проведення суспільно корисних робіт організовано у 24 громадах Донецької області. З початку дії програми її учасниками стали понад 9,6 тисяч жителів регіону.

Учасників «Армії відновлення» залучають до розбору завалів, відновлення пошкодженого майна, надання соціальних послуг у пунктах незламності, облаштування підвальних приміщень під укриття, заготівлі дров.