В Украине развеяли фейк относительно принудительной мобилизации женщин

Российская пропаганда распространяет фейки о том, что в ближайшее время в Украине начнут мобилизовать женщины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Что происходит на самом деле?

▪В настоящее время обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет – это не призыв.

▪️Служба в ВСУ для женщин – только добровольная.

▪️В Верховной Раде продолжаются дискуссии по поводу изменений в законодательство о мобилизации, демобилизации и призыв на срочную службу.

В Центре противодействия дезинформации добавляют, что такие дискуссии, в рамках которых отдельные депутаты могут выражать собственное видение и предложения, вполне нормальны для демократической страны. Результатом этих дискуссий должен стать законопроект, в котором будут учтены интересы как государства и вооруженных сил, так и граждан.

«Сейчас о принудительной мобилизации женщин речь не идет. Это добровольный процесс», — говорится в сообщении.