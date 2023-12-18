В Украине развеяли фейк относительно принудительной мобилизации женщин

Российская пропаганда распространяет фейки о том, что в ближайшее время в Украине начнут мобилизовать женщины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Что происходит на самом деле?
▪В настоящее время обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет – это не призыв.
▪️Служба в ВСУ для женщин – только добровольная.
▪️В Верховной Раде продолжаются дискуссии по поводу изменений в законодательство о мобилизации, демобилизации и призыв на срочную службу.
В Центре противодействия дезинформации добавляют, что такие дискуссии, в рамках которых отдельные депутаты могут выражать собственное видение и предложения, вполне нормальны для демократической страны. Результатом этих дискуссий должен стать законопроект, в котором будут учтены интересы как государства и вооруженных сил, так и граждан.
«Сейчас о принудительной мобилизации женщин речь не идет. Это добровольный процесс», — говорится в сообщении.