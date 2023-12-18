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В Україні розвіяли фейк стосовно примусової мобілізації жінок

18 грудня 2023, 21:32

В Україні розвіяли фейк стосовно примусової мобілізації жінок

Російська пропаганда поширює фейки, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінки. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Що відбувається насправді?

▪В даний час обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік – це не заклик.

▪️Служба у ЗСУ для жінок – лише добровільна.

▪️У Верховній Раді тривають дискусії щодо змін до законодавства про мобілізацію, демобілізацію та заклик на термінову службу.

У Центрі протидії дезінформації додають, що такі дискусії, в рамках яких окремі депутати можуть висловлювати власне бачення та пропозиції, цілком нормальні для демократичної країни. Результатом цих дискусій має стати законопроект, в якому буде враховано інтереси як держави та збройних сил, так і громадян.

«Зараз про примусову мобілізацію жінок не йдеться. Це добровільний процес», - йдеться у повідомленні.

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