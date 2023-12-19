На Донетчине 100 населенных пунктов обесточены из-за непогоды — Минэнерго

В Донецкой области 100 населенных пунктов остаются без света в результате непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Из-за непогоды по состоянию на 9:00 без напряжения 100 населенных пунктов (12,8 тысячи абонентов)», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что за сутки по технологическим причинам обесточивались 2 населенных пункта (927 потребителей). В то же время энергетики заживили 59 населенных пунктов — 25,5 тысячи абонентов.



Над устранением повреждений в сетях работает 61 бригада энергетиков, 77 единиц техники. Работы по восстановлению электроснабжения осложнены обледенением сетей, разрушением опор и боевыми действиями.



Напомним, фильтровальная станция, питающая водой оккупированные Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки, обесточена из-за боевых действий.