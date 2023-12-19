На Донеччині 100 населених пунктів знеструмлено через негоду — Міненерго

На Донеччині 100 населених пунктів залишаються без світла внаслідок негоди. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Через негоду станом на 9:00 без напруги 100 населених пунктів (12,8 тисячі абонентів)», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що за добу з технологічних причин знеструмлювалися 2 населені пункти (927 споживачів). Водночас енергетики загоїли 59 населених пунктів — 25,5 тисячі абонентів.



Над усуненням пошкоджень в мережах працює 61 бригада енергетиків, 77 одиниць техніки. Роботи з відновлення електропостачання ускладнені обледенінням мереж, руйнуванням опор та бойовими діями.



Нагадаємо, фільтрувальна станція, яка живить водою окуповані Донецьк, Ясинувату та частину Макіївки, знеструмлена через бойові дії.