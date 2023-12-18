Донецк, Ясиноватая и часть Макеевки остались без водоснабжения

Фильтровальная станция, питающая водой оккупированные Донецк, Ясиноватую и часть Макеввки, обесточена из-за боевых действий. Об этом сегодня сообщили в «министерстве строительства и ЖКХ» группировки «ДНР».



«В результате боевых действий обесточена фильтровальная станция. Подача воды в Донецк, Ясиноватую и часть Червоногвардейского района Макеевки 18 декабря 2023 года осуществляться не будет», — говорится в сообщении.



Отмечается, что подача воды будет возобновлена после восстановления электроснабжения.



По состоянию на утро 18 декабря из-за непогоды обесточено 138 тысяч абонентов на оккупированной части Донецкой области.



7 декабря стало известно, что Донецк и другие города на оккупированной части Донецкой области переходят на график подачи воды через день.