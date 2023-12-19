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В трех аэропортах Москвы объявили план «Ковер», сообщают о работе ПВО

19 декабря 2023, 11:58

В трех аэропортах Москвы объявили план «Ковер», сообщают о работе ПВО

В трех московских аэропортах объявлен план «Ковер» В трех московских аэропортах объявлен план «Ковер»

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введен план «Ковер». Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Об этом сообщил российский телеграм-канал Baza.

По данным канала, работает система ПВО.

План «Ковер» объявляют в том случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Как передают российские телеграм-каналы, самолеты перенаправляются в другой аэропорт — Шереметьево.

Ранее сообщалось, что сегодня около 9:20 (8:20 по Киеву) над территорией Брянской области замечен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. «Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — заявили в оборонном ведомстве оккупантов. 

Позже там также добавили, что около 10:00 часов (9:00 по Киеву) над территорией Брянской области средствами ПВО был уничтожен ещё один украинский БПЛА.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о третьей атаке беспилотника.

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