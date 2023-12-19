У трьох аеропортах Москви оголосили план «Килим», повідомляють про роботу ППО

У трьох московських аеропортах оголошено план «Килим»

У московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський запроваджено план «Килим». Затримано кілька рейсів на виліт та на приліт. Про це повідомив російський телеграм канал Baza.

За даними каналу, працює система ППО.

План «Килим» оголошують у тому випадку, якщо є загроза поразки літаків або зафіксовано перетин кордону РФ.

Як повідомляють російські телеграм-канали, літаки перенаправляються в інший аеропорт — Шереметьєво.

Раніше повідомлялося, що сьогодні близько 9:20 (8:20 за Києвом) над територією Брянської області помічено безпілотний літальний апарат літакового типу. «Дежурними засобами ППО українська БПЛА знищена над територією Брянської області», — заявили в оборонному відомстві окупантів.

Пізніше там також додали, що близько 10:00 (9:00 за Києвом) над територією Брянської області засобами ППО було знищено ще один український БПЛА.

У свою чергу губернатор Брянської області Олександр Богомаз розповів про третю атаку безпілотника.