В Днепре прозвучали взрывы — ОВА

В Днепре сегодня днем, 19 декабря, раздались звуки взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил главуа Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Сообщают о взрывах в Днепре», — говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах и последствиях пока не сообщалось.

Позже Сергей Лысак сообщил, что украинские военные из Воздушного командования «Восток» сбили российскую ракету над Днепровским районом.

Напомним, российские оккупационные войска ночью совершили артиллерийский обстрел Никополя в Днепропетровской области, раненых и погибших нет.