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У Дніпрі пролунали вибухи — ОВА

19 грудня 2023, 15:55

У Дніпрі пролунали вибухи — ОВА

У Дніпрі сьогодні вдень, 19 грудня, пролунали звуки вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Повідомляють про вибухи у Дніпрі», — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про причини та наслідки поки не повідомлялося.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що українським військовим вдалося збити російську ракету над Дніпровським районом.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі здійснили артилерійський обстріл Нікополя на Дніпропетровщині, поранених та загиблих немає.

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