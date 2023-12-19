Президент Украины ответил, закончится ли война в 2024 году

Зеленский, ответил закончится ли война в 2024 году. По словам Зеленского ответ на этот вопрос никто не знает. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, 19 декабря.

По словам Зеленского, даже те уважаемые люди, командиры, наши или западные не знают ответа.

Президент рассказал, при каких условиях Украина может раньше закончить войну

Зеленский также вспомнил о прогнозах, что россияне захватят Киев за три дня.

«...Если не потеряем нашу стойкость, то завершим войну раньше. Если не потеряем наш дух, можно жить со скепсисом, но можно и страну "про". А я к такому не готов. И я знаю, что таких, как я миллионы. Мы не готовы отдать нашу страну», — добавил президент.