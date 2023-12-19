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Президент України відповів, чи закінчиться війна 2024 року

19 грудня 2023, 18:39

Президент України відповів, чи закінчиться війна 2024 року

Зеленський, відповів чи закінчиться війна у 2024 році. За словами Зеленського, відповіді на це питання ніхто не знає. Про це Володимир Зеленський заявив на прес-конференції 19 грудня.

За словами Зеленського, навіть ті шановні люди, командири, наші чи західні не знають відповіді.

Президент розповів, за яких умов Україна може раніше закінчити війну

Зеленський також згадав про прогнози, що росіяни захоплять Київ за три дні.

«...Якщо не втратимо нашу стійкість, то завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна жити зі скепсисом, але можна і країну про. А я до такого не готовий. І я знаю, що таких як я мільйони. Ми не готові віддати нашу країну», - додав президент.

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