В «Дія» можно будет приобрести автомобиль

Во вторник, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил введение функции купли-продажи автомобилей в «Дія», а также обмен сертификата на жилье онлайн.

Об этом он сообщил во время Diia Summit 2023 года.

«Четыре года «Дія». Из них почти два года - это полномасштабная война. Действие выдержало, растет и станет еще сильнее. Сейчас «Дія» - это уже 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов», — заявил глава государства. сказал Зеленский.

Президент анонсировал услугу обмена сертификата в «Дія» на жилье, которую запустят уже сегодня в полночь. Первая неделя будет стартовой, в дальнейшем услуга будет масштабироваться.

По словам Зеленского, сегодня в полночь заработает онлайн-услуга купли-продажи машин в «Дія». Всего за 15 минут можно будет купить или продать авто через смартфон, получить новый техпаспорт и номера по почте.