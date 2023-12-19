У «Дія» можна буде придбати автомобіль

У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський оголосив запровадження функції купівлі-продажу автомобілів у «Дія», а також обмін сертифікату на житло онлайн.

Про це він повідомив під час Diia Summit 2023 року.

«Чотири роки «Дія». З них майже два роки – це повномасштабна війна. Дія витримала, зростає і стане ще сильнішою. Зараз «Дія» - це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів», — заявив глава держави. сказав Зеленський.

Президент анонсував послугу обміну сертифікату у «Дія» на житло, яку запустять уже сьогодні опівночі. Перший тиждень буде стартовим, надалі послуга масштабуватиметься.

За словами Зеленського, сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин у «Дія». Усього за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон, отримати новий техпаспорт та номери поштою.