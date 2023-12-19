В Краматорске вернули газ жителям поврежденной в результате обстрела многоэтажки. Об этом сообщает Краматорский городской совет.

«Специалисты Краматорского УХГ выполнили эти работы благодаря совместной работе с управлением ЖКХ Краматорского городского совета. Теперь 28 абонентов снова имеют доступ к энергоносителю», — говорится в сообщении.

Кроме того, после ремонта фланцевых соединений возобновлено газоснабжение до 116 квартир в двух многоэтажных домах.