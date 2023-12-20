В Генштабе ВСУ отмечают, что учитывая дефицит боеприпасов, производимых противником, российские оккупационные войска вынуждены использовать некачественные артиллерийские снаряды и минометные заряды.



«Из-за плохого качества поступают многочисленные сообщения о взрыве боеприпасов в стволах пушек и минометов оккупантов», — заявили в Генштабе.



Также там добавили, что это приводит к потере оружия и личному составу оккупантов. В сообщениях были случаи, которые произошли в группировке войск Днепра под командованием генерала Теплинского.



Российская армия не оставила попыток выбить украинские войска с позиций возле Крынок, несмотря на предыдущие неудачи, предпринял 8 попыток штурма.



По данным Генштаба, атаки были отбиты, оккупанты отступили, понеся потери. ВСУ ведут контрбатарейный огонь, ведь наносят удары в тылу врага.



Ранее в поселке Крынки Херсонской области подразделением 37-й отдельной бригады морской пехоты был поражен российский танк Т-90М.