Надходять повідомлення про вибух боєприпасів у стволах гармат та мінометів окупантів — Генштаб

У Генштабі ЗСУ зазначають, що з огляду на дефіцит боєприпасів, які виробляє противник, російські окупаційні війська змушені використовувати неякісні артилерійські снаряди та мінометні заряди.



«Через погану якість надходять численні повідомлення про вибух боєприпасів у стволах гармат та мінометів окупантів», - заявили в Генштабі.



Також там додали, що це призводить до втрати зброї та особового складу окупантів. У повідомленнях були випадки, що трапилися у групуванні військ Дніпра під командуванням генерала Теплинського.



Російська армія не залишила спроб вибити українські війська з позицій біля Кринок, попри попередні невдачі, зробили 8 спроб штурму.



За даними Генштабу, атаки були відбиті, окупанти відступили, зазнавши втрат. ЗСУ ведуть контрбатарейний вогонь та завдають ударів у тилу ворога.



Раніше у селищі Кринки Херсонської області підрозділом 37-ї окремої бригади морської піхоти було вражено російський танк Т-90М.