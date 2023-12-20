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В мэрии Мариуполя объяснили исчезновение деклараций Бойченко

20 декабря 2023, 17:10

В мэрии Мариуполя объяснили исчезновение деклараций Бойченко

Исполнительный комитет Мариупольского городского совета дал ответ на запрос «Новостей Донбасса» об отсутствии деклараций мэра Мариуполя Вадима Бойченко в открытом доступе.

В частности в своем запросе «Новости Донбасса» поинтересовались, почему в публичном доступе в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отсутствуют декларации городского головы и других должностных лиц Мариупольского горсовета за 2022 год.

В горсовете назвали этот вопрос «неуместным», сославшись на то, что процесс декларирования продолжается до 31 марта 2024 года. Соответсвенно, время на подачу деклараций еще есть.

Также в горсовете уточнили, что декларации городского головы Бойченко за предыдущие годы изъяты из открытого доступа реестра НАПК на основании нормы законодательства — он является членом семьи военнослужащего.

Стоит добавить, что еще в 2020 году Вадим Бойченко рассказывал в интервью Дмитрию Гордону о своем сыне Сергее, который в то время служил в Мариуполе в звании лейтенанта.



Согласно разъяснениям НАПК, в таких случаях во время военного положения из публичного доступа изымаются все имеющиеся в реестре документы, поданные декларантами за все периоды.

Напомним, 10 декабря Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило об открытии публичного доступа к реестру деклараций

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