В мэрии Мариуполя объяснили исчезновение деклараций Бойченко

Исполнительный комитет Мариупольского городского совета дал ответ на запрос «Новостей Донбасса» об отсутствии деклараций мэра Мариуполя Вадима Бойченко в открытом доступе.



В частности в своем запросе «Новости Донбасса» поинтересовались, почему в публичном доступе в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отсутствуют декларации городского головы и других должностных лиц Мариупольского горсовета за 2022 год.



В горсовете назвали этот вопрос «неуместным», сославшись на то, что процесс декларирования продолжается до 31 марта 2024 года. Соответсвенно, время на подачу деклараций еще есть.



Также в горсовете уточнили, что декларации городского головы Бойченко за предыдущие годы изъяты из открытого доступа реестра НАПК на основании нормы законодательства — он является членом семьи военнослужащего.

Стоит добавить, что еще в 2020 году Вадим Бойченко рассказывал в интервью Дмитрию Гордону о своем сыне Сергее, который в то время служил в Мариуполе в звании лейтенанта.







Согласно разъяснениям НАПК, в таких случаях во время военного положения из публичного доступа изымаются все имеющиеся в реестре документы, поданные декларантами за все периоды.



Напомним, 10 декабря Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило об открытии публичного доступа к реестру деклараций.