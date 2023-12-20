У мерії Маріуполя пояснили зникнення декларацій Бойченка

Виконавчий комітет Маріупольської міської ради дав відповідь на запит «Новин Донбасу» про відсутність декларацій мера Маріуполя Вадима Бойченка у відкритому доступі.



Зокрема у своєму запиті «Новини Донбасу» цікавилися, чому в публічному доступі в реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції відсутні декларації міського голови та інших посадових осіб Маріупольської міськради за 2022 рік.



У міськраді назвали це питання «недоречним», посилаючись на те, що процес декларування триває до 31 березня 2024 року. Відповідно, час на подання декларацій ще є.



Також у міськраді уточнили, що декларації міського голови Бойченка за попередні роки вилучені з відкритого доступу реєстру НАЗК на підставі норми законодавства — він є членом сім'ї військовослужбовця.

Варто додати, що ще 2020 року Вадим Бойченко розповідав в інтерв'ю Дмитру Гордону про свого сина Сергія, який на той час служив у Маріуполі у званні лейтенанта.







Згідно з роз'ясненнями НАЗК, у таких випадках під час воєнного стану з публічного доступу вилучаються всі наявні у реєстрі документи, подані декларантами за всі періоди.



Нагадаємо, 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про відкриття публічного доступу до реєстру декларацій.