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Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в Олимпиаде-2024 — Ольга Саладуха

20 декабря 2023, 12:25

Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в Олимпиаде-2024 — Ольга Саладуха

Народная депутатка Украины и председатель подкомитета по вопросам спортивной деятельности Ольга Саладуха уверена, что отказ российской команды по художественной гимнастике связан в первую очередь с нежеланием коллективов из других стран состязаться с ними. 

Несмотря на то, что МОК в последнее время сделал все возможное, чтобы «подбодрить» россиян. В частности, пообещал допустить в статусе нейтральных в некомандных видах спорта всех желающих.

По мнению народной избранницы, проверка причастности к пропаганде войны обещает быть чисто формальной, а испуг принять участие россиянок связан с отношением большинства спортивного сообщества.

«В России понимают, что в Париже встретят их совсем не дружески и лучше чего они могут ожидать — это презрительный игнор. Итак, чтобы не терять остатки престижа в глазах внутренней аудитории устраивают своеобразный "бойкот". Что ж, желаю им в этом удачи. Пусть больше видов спорта станут солидарны с этим решением российской сборной по художественной гимнастике», — заявила Саладуха.

Ольга Саладуха считает, что за «аннексию» олимпийским комитетом России оккупированных территорий и за несоблюдение антидопинговых стандартов WADA, спортивное общество должны сделать так, чтобы не только гимнасты, но кто-либо из россиян и представителей Беларуси не попал на Олимпиаду-2024.

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