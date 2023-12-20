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Збірна РФ з художньої гімнастики відмовилася від участі в Олімпіаді-2024 — Ольга Саладуха

20 грудня 2023, 12:25

Збірна РФ з художньої гімнастики відмовилася від участі в Олімпіаді-2024 — Ольга Саладуха

Народна депутатка України та голова підкомітету з питань спортивної діяльності Ольга Саладуха впевнена, що відмова російської команди з художньої гімнастики пов'язана насамперед із небажанням колективів з інших країн змагатися з ними.

Попри те, що МОК останнім часом зробив усе можливе, щоб підбадьорити росіян. Зокрема, пообіцяв допустити у статусі нейтральних у некомандних видах спорту всіх охочих.

На думку народної обраниці, перевірка причетності до пропаганди війни обіцяє бути суто формальною, а переляк взяти участь росіянок пов'язаний зі ставленням більшості спортивної спільноти.

«У Росії розуміють, що в Парижі зустрінуть їх зовсім не дружньо і краще за що вони можуть очікувати — це презирливий ігнор. Отже, щоб не втрачати рештки престижу в очах внутрішньої аудиторії влаштовують своєрідний "бойкот". Що ж, бажаю їм у цьому удачі. Нехай більше видів спорту стануть солідарними із цим рішенням російської збірної з художньої гімнастики», — заявила Саладуха.

Ольга Саладуха вважає, що за «анексію» олімпійським комітетом Росії окупованих територій та за недотримання антидопінгових стандартів WADA, спортивна спільнота має зробити так, щоб не лише гімнасти, але всі росіяни та представники Білорусі не потрапили на Олімпіаду-2024.

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