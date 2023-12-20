За сутки энергетики вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области — ДТЭК

За минувшие сутки, 19 декабря, энергетикам удалось вернуть электроснабжение в 16 населенных пунктах Донецкой области. Сейчас со светом почти пять тысяч семей в прифронтовом регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



«За 19 ноября специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли возобновить электроснабжение в 16 населенных пунктах. Благодаря этому снова со светом почти 5 тысяч семей прифронтовой Донбасса. Специалисты энергокомпании делают все возможное для восстановления света в регионе, как только это становится возможным и военные дают разрешение на проведение работ», - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что за последние сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети продолжали восстановление повреждений, вызванных непогодой. Удалось вернуть свет в 14 населенных пунктов. С электричеством 1086 семей.



Кроме того, в области проблемы со светом возникают в результате обстрелов со стороны российской армии. За сутки энергетикам удалось восстановить электричество для 3725 семей и вернуть электроснабжение в 2 населенных пункта, обесточенных из-за постоянных боевых действий в регионе.



Напомним, в Донецкой области в результате непогоды 63 населенных пункта все еще без электроснабжения.