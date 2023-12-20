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За добу енергетики повернули світло для 5 тисяч сімей на Донеччині — ДТЕК

20 грудня 2023, 14:29

За добу енергетики повернули світло для 5 тисяч сімей на Донеччині — ДТЕК

Минулої доби, 19 грудня, енергетикам вдалося повернути електропостачання в 16 населених пунктах Донецької області. Нині зі світлом майже п'ять тисяч сімей у прифронтовому регіоні. Про це повідомили у пресслужбі ДПЕК.

«За 19 листопада фахівці ДПЕК Донецькі електромережі змогли відновити електропостачання у 16 населених пунктах. Завдяки цьому знову зі світлом майже 5 тисяч сімей прифронтової Донеччини. Фахівці енергокомпанії роблять все можливе для відновлення світла в регіоні, як тільки це стає можливим, і військові дають дозвіл на проведення робіт», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що за останню добу аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі продовжували відновлення пошкоджень, спричинених негодою. Вдалося повернути світло до 14 населених пунктів. З електрикою 1086 сімей.

Крім того, в галузі проблеми зі світлом виникають внаслідок обстрілу з боку російської армії. За добу енергетикам вдалося відновити електрику для 3725 сімей та повернути електропостачання до 2 населених пунктів, знеструмлених через постійні бойові дії в регіоні.

Нагадаємо, в Донецькій області внаслідок негоди 63 населені пункти все ще без електропостачання.

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