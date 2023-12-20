На Донетчине более 60 населенных пунктов обесточены

В Донецкой области в результате непогоды 63 населенных пункта все еще без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики в Telegram.



«Остается без напряжения вследствие неблагоприятных метеоусловий 63 населенных пункта (13 тысяч точек учета)», — говорится в сообщении.



В Минэнерго отметили, что над восстановлением сетей работает 81 бригада энергетиков, 96 единиц техники.



На данный момент в 39 населенных пунктов (около 10 тысяч клиентов), которые были без света из-за непогоды, уже есть свет.



Напомним, более 82 тысяч абонентов на оккупированной части Донецкой области остаются без электроснабжения.