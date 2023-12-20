Трое маленьких херсонцев после обстрела РФ остаются в больнице

Ночью в результате атаки РФ пострадали четверо маленьких херсонцев, 13-летняя девочка получила осколочное ранение ноги еще троим пришлось посетить медучреждение. Об этом написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Трое детей, 2, 4 и 9 лет, вместе с мамами сейчас находятся в больнице. Общался с семьями и врачами. Дети получают должную медпомощь, к счастью, они не получили ранений, но малыши очень напуганы, с ними работают психологи», — сообщил врач.



Он также отметил, что во время ударов дети с родителями находились дома, смотрели мультфильмы и планировали встретить Новый год. Напомним, 16 декабря, в результате «прилетов» по Херсону пострадало трое людей.