Троє маленьких херсонців після обстрілу РФ залишаються у лікарні

Вночі в результаті атаки РФ постраждали четверо маленьких херсонців, 13-річна дівчинка отримала осколкове поранення ноги ще трьом довелося відвідати медустанову. Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Троє дітей, 2, 4 та 9 років, разом із мамами зараз перебувають у лікарні. Спілкувався з сім'ями та лікарями. Діти отримують належну медичну допомогу, на щастя, вони не дістали поранень, але малюки дуже налякані, з ними працюють психологи», - повідомив лікар.



Він також зазначив, що під час ударів діти з батьками перебували вдома, дивилися мультфільми та планували зустріти Новий рік. Нагадаємо, 16 грудня, внаслідок «прильотів» по Херсону постраждало троє людей.