СБУ сообщила о новом подозрении главе ЦИК РФ Памфиловой и двум ее коллегам

Руководители центризбиркома РФ, которые проводили фейковые «выборы» во временно оккупированных регионах Украины получили подозрение. Об этом сообщило управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Служба безопасности задокументировала новые преступления главы центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, которая причастна к ведению агрессивной войны против Украины.



По данным следствия, чиновница организовала масштабную фальсификацию «результатов» незаконных выборов на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей осенью этого года.



«К противоправной деятельности она привлекла двух своих подчиненных – кремлевского политтехнолога Павла Андреева, которого в 2021 году назначили представителем российского ЦИК, и его коллегу Людмилу Маркину», — заявили в СБУ.

Памфилова, Андреев и Маркова обвиняются в развязывании и ведении агрессивной войны, а также посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Фото: СБУ

По указанию Памфиловой они участвовали в создании оккупационных «теризбиркомов» и искусственной «легитимизации» фейкового плебисцита.



Для этого оба фигуранта голосовали за создание псевдоизбирательных учреждений в захваченной части Украины с привлечением в их состав местных коллаборантов.



Также установлено, что глава российской ЦИК непосредственно организовывала финансирование оккупационных «избиркомов», в том числе «зарплаты» их представителей и расходы на изготовление «бюллетеней».



Кроме того, по ее поручению Андреев создавал публичную видимость избирательного процесса в оккупированных районах Украины.



Для этого организовывал постановочные сюжеты России, в которых имитировали массовость участников «голосования» и срежиссированные комментарии местных жителей якобы в поддержку кремлевских «кандидатов».



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем трем российским чиновникам о заочном подозрении развязывании и ведении агрессивной войны, а также посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Напомним, что в августе этого года по материалам СБУ Памфилова уже получила заочное подозрение за подготовку незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины.



7 декабря стало известно, что граждане РФ смогут проголосовать на выборах президента 15, 16 и 17 марта 2024 года.



Об этом председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова рассказала в ходе пленарного заседания Совета федерации, на котором сенаторы назначили основной день выборов главы государства на 17 марта 2024 года.