СБУ повідомила про нову підозру голові ЦВК РФ Памфіловій та двом її колегам

Керівники центрвиборчкому РФ, які проводили фейкові «вибори» у тимчасово окупованих регіонах України, отримали нову підозру. Про це повідомило управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Служба безпеки задокументувала нові злочини голови центральної виборчої комісії Росії Елли Памфілової, яка причетна до ведення агресивної війни проти України.



За даними слідства, чиновниця організувала масштабну фальсифікацію «результатів» незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени цього року.



«До протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих – кремлівського політтехнолога Павла Андрєєва, якого 2021 року призначили представником російської ЦВК, та його колегу Людмилу Маркіну», — заявили в СБУ.

Памфілова, Андрєєв та Маркова звинувачуються у розв'язуванні та веденні агресивної війни, а також зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України. Фото: СБУ

За вказівкою Памфілової вони брали участь у створенні окупаційних «тервиборчкомів» та штучної «легітимізації» фейкового плебісциту.



Для цього обидва фігуранти голосували за створення псевдовиборчих установ у захопленій частині України із залученням до їх складу місцевих колаборантів.



Також встановлено, що глава російської ЦВК безпосередньо організовувала фінансування окупаційних «виборчкомів», у тому числі «зарплати» їхніх представників та витрати на виготовлення «бюлетенів».



Крім того, на її доручення Андрєєв створював публічну видимість виборчого процесу в окупованих районах України.



Для цього організовував постановочні сюжети Росії, в яких імітували масовість учасників «голосування» та зрежисовані коментарі місцевих жителів на підтримку кремлівських «кандидатів».



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом російським чиновникам про заочну підозру розв'язання та ведення агресивної війни, а також зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України.



Нагадаємо, що у серпні цього року за матеріалами СБУ Памфілова вже отримала заочну підозру за підготовку незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.



7 грудня стало відомо, що громадяни РФ зможуть проголосувати на виборах президента 15, 16 та 17 березня 2024 року.



Про це голова Центрвиборчкому (ЦВК) Елла Памфілова розповіла на пленарному засіданні Ради федерації, на якому сенатори призначили основний день виборів глави держави на 17 березня 2024 року.